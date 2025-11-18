Рейтинг@Mail.ru
Туск обвинил украинцев в подрыве железной дороги в Польше
15:42 18.11.2025 (обновлено: 17:01 18.11.2025)
Туск обвинил украинцев в подрыве железной дороги в Польше
Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы, заявил премьер-министр Дональд Туск. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
польша
украина
дональд туск
россия
польша
украина
россия
Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте подрыва на железной дороге между Варшавой и Люблином, 17 ноября 2025 года
ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы, заявил премьер-министр Дональд Туск.
"Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", — сказал он во время выступления в сейме.
По словам Туска, один из украинцев был осужден во Львове за терроризм, другой — житель Донбасса и въехал в Польшу из Белоруссии. Они использовали взрывчатку типа С-4, бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда Варшава — Пулавы.
"Это не привело к сходу поезда с рельсов, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", — добавил он.

При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией. Сразу после подрыва они выехали в Белоруссию через пункт пропуска Брест — Тересполь.
В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину, пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв.
Варшава не в первый раз безосновательно обвиняет Москву в различных провокациях. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.
