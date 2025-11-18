Туск обвинил украинцев в подрыве железной дороги в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте подрыва на железной дороге между Варшавой и Люблином, 17 ноября 2025 года

© AP Photo / KPRM Премьер-министр Польши Дональд Туск на месте подрыва на железной дороге между Варшавой и Люблином, 17 ноября 2025 года

ВАРШАВА, 18 ноя — РИА Новости. Взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили украинцы, заявил премьер-министр Дональд Туск.

« "Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины", — сказал он во время выступления в сейме.

Поврежденный участок пути в районе города Жичин Мазовецкого воеводства Польши

По словам Туска, один из украинцев был осужден во Львове за терроризм, другой — житель Донбасса и въехал в Польшу из Белоруссии. Они использовали взрывчатку типа С-4, бомбу привели в действие во время проезда товарного поезда Варшава — Пулавы.

« "Это не привело к сходу поезда с рельсов, был лишь немного поврежден пол вагона. Машинист даже не заметил, что что-то произошло", — добавил он.

При этом премьер бездоказательно утверждает, что украинцы якобы сотрудничали с Россией. Сразу после подрыва они выехали в Белоруссию через пункт пропуска Брест — Тересполь.

В воскресенье полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину , пострадавших нет. В понедельник Туск заявил, что на месте произошел взрыв.