Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик

АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция должна противостоять давлению США и ЕС и продолжать торговое сотрудничество с Россией, иначе это может привести к серьёзным экономическим последствиям для республики, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.

"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.