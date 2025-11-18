Рейтинг@Mail.ru
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик - РИА Новости, 18.11.2025
07:04 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/turtsiya-2055621038.html
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик - РИА Новости, 18.11.2025
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик
Турция должна противостоять давлению США и ЕС и продолжать торговое сотрудничество с Россией, иначе это может привести к серьёзным экономическим последствиям... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:04:00+03:00
2025-11-18T07:04:00+03:00
в мире
россия
сша
турция
дональд трамп
джон тьюн
владимир путин
евросоюз
россия
сша
турция
в мире, россия, сша, турция, дональд трамп, джон тьюн, владимир путин, евросоюз, роснефть, лукойл, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Турция, Дональд Трамп, Джон Тьюн, Владимир Путин, Евросоюз, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Санкции в отношении России
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик

Политик Топкурулу: Турция должна продолжать торговлю с РФ

© AP Photo / Emrah GurelФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция должна противостоять давлению США и ЕС и продолжать торговое сотрудничество с Россией, иначе это может привести к серьёзным экономическим последствиям для республики, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент США Дональд Трамп поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией.
"Турция, исходя из собственных интересов, должна сопротивляться давлению ЕС и США, направленному на введение санкций, и продолжать торговать с Россией — так же, как это делают Китай и Индия, которые, несмотря на давление, не прекращают торговлю", - заявил Топкурулу.
По его словам, проводимая Анкарой политика баланса между Атлантикой и Азией осложняет эту задачу и приводит к тому, что Турция фактически подчиняется давлению со стороны атлантического блока.
"Это, естественно, создаёт серьёзные проблемы для экономики Турции", - подчеркнул он.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Вашингтон объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.
В миреРоссияСШАТурцияДональд ТрампДжон ТьюнВладимир ПутинЕвросоюзРоснефтьЛУКОЙЛСанкции в отношении России
 
 
