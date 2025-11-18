https://ria.ru/20251118/turtsiya-2055621038.html
Турция должна продолжать торговлю с Россией, заявил политик
2025-11-18T07:04:00+03:00
2025
Политик Топкурулу: Турция должна продолжать торговлю с РФ
АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Турция должна противостоять давлению США и ЕС и продолжать торговое сотрудничество с Россией, иначе это может привести к серьёзным экономическим последствиям для республики, заявил в беседе с РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее президент США Дональд Трамп
поддержал продвигаемый конгрессом законопроект о санкциях за сотрудничество с Россией
.
"Турция, исходя из собственных интересов, должна сопротивляться давлению ЕС
и США, направленному на введение санкций, и продолжать торговать с Россией — так же, как это делают Китай
и Индия
, которые, несмотря на давление, не прекращают торговлю", - заявил Топкурулу.
По его словам, проводимая Анкарой
политика баланса между Атлантикой и Азией
осложняет эту задачу и приводит к тому, что Турция
фактически подчиняется давлению со стороны атлантического блока.
"Это, естественно, создаёт серьёзные проблемы для экономики Турции", - подчеркнул он.
"Родина" - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
В конце октября лидер республиканцев в сенате США Джон Тьюн
заявил о готовности вынести на голосование законопроект о новых санкциях против России тогда, когда администрация Белого дома посчитает это необходимым. Министерство финансов США 22 октября ввело санкции против "Роснефти
", "Лукойла
" и их дочерних компаний. Вашингтон
объяснил это решение тем, что Россия якобы не хочет продолжать мирный процесс по Украине
.
Как заявил президент РФ Владимир Путин
, новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом они приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в Штатах. Президент также отметил, что санкции не способствуют укреплению российско-американских отношений, которые только начали восстанавливаться. Тем не менее Москва
не отказывается от стремления наладить диалог с Вашингтоном.