В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским 18.11.2025
18:19 18.11.2025
В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским
В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским - РИА Новости, 18.11.2025
В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским
Переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Турцию, сообщил глава управления... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
стамбул
владимир зеленский
хакан фидан
россия
украина
стамбул
2025
в мире, россия, украина, стамбул, владимир зеленский, хакан фидан
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Зеленский, Хакан Фидан
В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским

Дуран: переговоры России и Украины обсудят во время визита Зеленского в Турцию

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Турцию, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:28
"…Владимир Зеленский 19 ноября 2025 года посетит нашу страну с рабочим визитом. В ходе переговоров, которые пройдут в Анкаре, планируется обсудить вопросы двусторонней повестки дня с нашим стратегическим партнером Украиной, а также текущие события, связанные с войной между Россией и Украиной, в том числе стамбульский процесс, установление перемирия и усилия по достижению постоянного урегулирования", - написал Дуран в соцсети Х.
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявлял, что российско-украинский конфликт приблизился к этапу приостановки, и не исключил возможности нового раунда переговоров.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Турции рассказали, кто владеет инициативой в конфликте на Украине
Вчера, 05:38
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ЗеленскийХакан Фидан
 
 
