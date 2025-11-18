В Турции рассказали о повестке переговоров с Зеленским

АНКАРА, 18 ноя – РИА Новости. Переговорный процесс РФ и Украины войдет в повестку обсуждений в ходе запланированного на среду визита Владимира Зеленского в Турцию, сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также планирует посетить Турцию в среду и принять участие в переговорах с Зеленским, сообщило ранее во вторник агентство Рейтер со ссылкой на турецкий источник. Турция нацелена на возобновление переговорного процесса между делегациями России и Украины в Стамбуле, однако конкретных деталей пока нет, сообщил ранее турецкий дипломатический источник РИА Новости.