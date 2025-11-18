https://ria.ru/20251118/tts-2055716309.html
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ - РИА Новости, 18.11.2025
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в торговом центре в Сочи, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T14:12:00+03:00
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
сочи
происшествия
краснодарский край
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
В Сочи задержали 34-летнего мужчину после стрельбы в ТЦ