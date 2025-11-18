Рейтинг@Mail.ru
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
14:12 18.11.2025
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ
Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в торговом центре в Сочи, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2025
В Сочи задержали мужчину после стрельбы в ТЦ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 18 ноя - РИА Новости. Полицейские и сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в торговом центре в Сочи, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"Из хулиганских побуждений произвёл один выстрел из охолощенного пистолета "Retey PM"… Сотрудники торгового комплекса нажали тревожную кнопку, на место незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и ППС. Задержанного правонарушителя передали полицейским для разбирательства", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка, выстрел мужчины напугал посетителей торгового центра.
Сообщается, что мужчину поместили в изолятор временного содержания, а пистолет изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство".
