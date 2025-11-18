В Белгородской области после атаки ВСУ сгорел ТЦ, пострадали два человека

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Два человека ранены в результате атаки ВСУ на коммерческое здание в белгородской Короче, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее Гладков сообщил, что в Короче после атаки БПЛА горит коммерческий объект, и опубликовал фото горящего ТЦ "Вокзальный".
«
"В Короче в результате атаки на коммерческое здание ранены двое. Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь", — написал он.
Еще один пострадавший - сотрудник МЧС, бригада скорой помощи доставляет мужчину с ожогами лица, рук и ног в областную клиническую больницу.
"Огнем уничтожены три коммерческих объекта. Наши пожарные продолжают работы по ликвидации очагов возгорания. Задействованы 108 специалистов и 34 единицы техники. От лица всех жителей благодарю сотрудников МЧС и все оперативные службы за проявленные мужество и героизм", - добавил Гладков.
По его словам, кроме того, в одном из частных домов выбиты окна и посечен забор, а в селе Погореловка вследствие атаки беспилотника повреждена входная группа частного дома.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.