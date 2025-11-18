В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.