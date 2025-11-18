https://ria.ru/20251118/tramp-2055868641.html
Трамп заявил, что предотвратил повторное начало урегулированного конфликта
Трамп заявил, что предотвратил повторное начало урегулированного конфликта - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп заявил, что предотвратил повторное начало урегулированного конфликта
Президент США Дональд Трамп утверждает, что предотвратил повторное начало одного из ранее урегулированных им конфликтов. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T23:47:00+03:00
2025-11-18T23:47:00+03:00
2025-11-18T23:47:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_0:179:3072:1907_1920x0_80_0_0_4c46c4344ad8b3a0fd015fb11a919777.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055847233.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/11/2048801085_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20b2f9fc845c01223447eac1559ad236.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп заявил, что предотвратил повторное начало урегулированного конфликта
Трамп заявил, что предотвратил повторное начало ранее урегулированного конфликта