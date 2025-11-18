https://ria.ru/20251118/tramp-2055857864.html
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с воинскими почестями, над Белым домом летали истребители, передает РИА Новости, 18.11.2025
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с воинскими почестями, над Белым домом летали истребители, передает корреспондент РИА Новости.
На южной лужайке резиденции задолго до приезда выстроился почетный караул. Перед приездом Салмана
из Белого дома вышли делегации, а затем под торжественную музыку сам Трамп
.
Черный автомобиль Салмана сопровождала конница с флагами США
и Саудовской Аравии
.
Трамп пожал гостю руку, а другую положил на плечо, притянул к себе и что-то сказал. Лидеры продолжали общаться и во время церемонии фотографирования. Над Белым домом пролетели американские истребители. Провожая Салмана внутрь, Трамп снова положил руку ему на спину.
Как сообщал Белый дом, в ходе предстоящих переговоров Трамп и Салман обсудят инвестиции, военные закупки и развитие мирного атома.
В Белом доме Салман пробудет до вечера. Ему предстоит двусторонний ланч с Трампом, торжественная церемония, затем ужин и еще одна церемония, уже прощальная.
При этом Трамп встречает Салмана во время грандиозной перестройки Белого дома. Ради сооружения бального зала президент США полностью снес восточное крыло резиденции. То есть часть территории Белого дома представляет собой строительную площадку.
Трамп был в Саудовской Аравии в мае, это стало его первой зарубежной поездкой в ходе второго срока. В королевстве его встречали с воинскими почестями, обещали 600 миллиардов долларов инвестиций. Кортеж Трампа в Эр-Рияде сопровождала конница. Президент США выступил на инвестиционном форуме. По дворцу Салман лично катал его на гольф-каре.