Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с воинскими почестями, над Белым домом летали истребители, передает корреспондент РИА Новости.

На южной лужайке резиденции задолго до приезда выстроился почетный караул. Перед приездом Салмана из Белого дома вышли делегации, а затем под торжественную музыку сам Трамп

Саудовской Аравии. Черный автомобиль Салмана сопровождала конница с флагами США

Трамп пожал гостю руку, а другую положил на плечо, притянул к себе и что-то сказал. Лидеры продолжали общаться и во время церемонии фотографирования. Над Белым домом пролетели американские истребители. Провожая Салмана внутрь, Трамп снова положил руку ему на спину.

Как сообщал Белый дом, в ходе предстоящих переговоров Трамп и Салман обсудят инвестиции, военные закупки и развитие мирного атома.

В Белом доме Салман пробудет до вечера. Ему предстоит двусторонний ланч с Трампом, торжественная церемония, затем ужин и еще одна церемония, уже прощальная.

При этом Трамп встречает Салмана во время грандиозной перестройки Белого дома. Ради сооружения бального зала президент США полностью снес восточное крыло резиденции. То есть часть территории Белого дома представляет собой строительную площадку.