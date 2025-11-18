Рейтинг@Mail.ru
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:20 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055857864.html
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями
Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с воинскими почестями, над Белым домом летали истребители, передает РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T22:20:00+03:00
2025-11-18T22:20:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842058_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa5dc18c2bb38f449b0ff2a15f0f2e47.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055843687.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055854540.html
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842058_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_9ac5b629a6c70b82575e491b2524c272.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии с воинскими почестями

Трамп встретил саудовского наследного принца конницей и пролетом истребителей

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана с воинскими почестями, над Белым домом летали истребители, передает корреспондент РИА Новости.
На южной лужайке резиденции задолго до приезда выстроился почетный караул. Перед приездом Салмана из Белого дома вышли делегации, а затем под торжественную музыку сам Трамп.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Вчера, 20:42
Черный автомобиль Салмана сопровождала конница с флагами США и Саудовской Аравии.
Трамп пожал гостю руку, а другую положил на плечо, притянул к себе и что-то сказал. Лидеры продолжали общаться и во время церемонии фотографирования. Над Белым домом пролетели американские истребители. Провожая Салмана внутрь, Трамп снова положил руку ему на спину.
Как сообщал Белый дом, в ходе предстоящих переговоров Трамп и Салман обсудят инвестиции, военные закупки и развитие мирного атома.
В Белом доме Салман пробудет до вечера. Ему предстоит двусторонний ланч с Трампом, торжественная церемония, затем ужин и еще одна церемония, уже прощальная.
При этом Трамп встречает Салмана во время грандиозной перестройки Белого дома. Ради сооружения бального зала президент США полностью снес восточное крыло резиденции. То есть часть территории Белого дома представляет собой строительную площадку.
Трамп был в Саудовской Аравии в мае, это стало его первой зарубежной поездкой в ходе второго срока. В королевстве его встречали с воинскими почестями, обещали 600 миллиардов долларов инвестиций. Кортеж Трампа в Эр-Рияде сопровождала конница. Президент США выступил на инвестиционном форуме. По дворцу Салман лично катал его на гольф-каре.
Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии в портретной галерее Белого дома - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
Вчера, 21:53
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала