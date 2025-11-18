Рейтинг@Mail.ru
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
21:53 18.11.2025 (обновлено: 22:22 18.11.2025)
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
60
2025
Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии в портретной галерее Белого дома
Президент США Дональд Трамп провел для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана экскурсию по отремонтированному Белому дому и показал портретную галерею, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи, передает корреспондент РИА Новости.
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана экскурсию по отремонтированному Белому дому и показал портретную галерею, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи, передает корреспондент РИА Новости.
После торжественного прибытия Салмана ко входу в резиденцию на южной лужайке. Трамп провел наследного принца по переходу в западное крыло, где на стенах висят портреты американских лидеров. Президент США и его гость беседовали, останавливаясь у изображений. Особенно долгий разговор был у портретов президентов начала и середины прошлого века.
На месте портрета бывшего американского лидера Джо Байдена находится картинка с устройством для автоподписи. Республиканец ранее настаивал, что Байденом манипулировали, используя автоперо для одобрения документов, о которых демократ якобы мог и не знать.
Трамп долго обращался к принцу у картинки. А затем показал на новое покрытие в переходе к западному крылу.
После они отправились в Овальный кабинет для переговоров.
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
