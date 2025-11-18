Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп провел для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана экскурсию по отремонтированному Белому дому и показал портретную галерею, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи, передает корреспондент РИА Новости.

После торжественного прибытия Салмана ко входу в резиденцию на южной лужайке. Трамп провел наследного принца по переходу в западное крыло, где на стенах висят портреты американских лидеров. Президент США и его гость беседовали, останавливаясь у изображений. Особенно долгий разговор был у портретов президентов начала и середины прошлого века.

На месте портрета бывшего американского лидера Джо Байдена находится картинка с устройством для автоподписи. Республиканец ранее настаивал, что Байденом манипулировали, используя автоперо для одобрения документов, о которых демократ якобы мог и не знать.

Трамп долго обращался к принцу у картинки. А затем показал на новое покрытие в переходе к западному крылу.