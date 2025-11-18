https://ria.ru/20251118/tramp-2055854540.html
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
Трамп провел экскурсию по Белому дому для принца Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп провел для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана экскурсию по отремонтированному Белому дому и показал... РИА Новости, 18.11.2025
сша
Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии в портретной галерее Белого дома
Президент США Дональд Трамп провел для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана экскурсию по отремонтированному Белому дому и показал портретную галерею, где вместо портрета бывшего американского лидера Джо Байдена висит изображение устройства для автоподписи, передает корреспондент РИА Новости.
