Трамп заявил, что США превосходят любую страну по запасам нефти и газа
Трамп заявил, что США превосходят любую страну по запасам нефти и газа - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп заявил, что США превосходят любую страну по запасам нефти и газа
Президент США Дональд Трамп заявил, что США превосходят любую из стран мира по запасам нефти и газа, включая Саудовскую Аравию. РИА Новости, 18.11.2025
