Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп - РИА Новости, 18.11.2025
21:53 18.11.2025
Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп
Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден вместо работы на должности все время спал и оставил страну в беспорядке на грани гибели. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:53:00+03:00
2025-11-18T21:53:00+03:00
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден вместо работы на должности все время спал и оставил страну в беспорядке на грани гибели.
"Мы унаследовали беспорядок. Вообще-то, это ты сказал мне. Что у нашей страны большие проблемы. Я не буду использовать те же слова, что и ты, я отказываюсь. Ты думал, что наша страна мертва полтора-два года назад. А теперь у нас самая крутая страна в мире", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Трамп заявил, что привлекает в страну инвестиции, а введенные им пошлины приносят прибыль.
Президент США заявил, что прошлый Белый дом следует называть "администрация отсутствующего Байдена".
Бывший американский лидер побил все рекорды по сну, заявил Трамп. "У нас только что был один, который спал. Он побил все рекорды. Он спит все время: днем и ночью, на пляже. Единственный парень, который мог заснуть на пляже под наблюдением прессы", - сказал президент.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
