Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп
Байден проспал президентство и чуть не погубил США, пожаловался Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Джо Байден вместо работы на должности все время спал и оставил страну в беспорядке на грани гибели. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:53:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
джо байден
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
сша
саудовская аравия
в мире, сша, саудовская аравия, дональд трамп, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Джо Байден, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
