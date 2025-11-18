Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055853063.html
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
Израиль заинтересован в том, чтобы поставки Саудовской Аравии по линии возможной сделки по истребителям F-35 осуществлялись в виде "упрощенных моделей", заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:44:00+03:00
2025-11-18T21:44:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
https://ria.ru/20251115/izrail-2055225278.html
израиль
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии

Трамп: Израиль хочет, чтобы США поставили Саудовской Аравии упрощенные F-35

© AP Photo / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Израиль заинтересован в том, чтобы поставки Саудовской Аравии по линии возможной сделки по истребителям F-35 осуществлялись в виде "упрощенных моделей", заявил президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что они будут примерно такими же. Саудовская Аравия — великий союзник, и Израиль — великий союзник. И я знаю, что Израиль хотел бы, чтобы вы получили самолеты сниженного класса. Не думаю, что это делает вас слишком счастливыми. Израиль - отличный союзник, и мы сейчас рассматриваем этот вопрос", — сказал Трамп на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом в Белом доме.
Дональд Трамп слушает Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
15 ноября, 22:15
 
В миреИзраильСаудовская АравияСШАДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)F-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала