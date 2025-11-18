https://ria.ru/20251118/tramp-2055853063.html
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
Израиль заинтересован в том, чтобы поставки Саудовской Аравии по линии возможной сделки по истребителям F-35 осуществлялись в виде "упрощенных моделей", заявил... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:44:00+03:00
2025-11-18T21:44:00+03:00
2025-11-18T21:44:00+03:00
в мире
израиль
саудовская аравия
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_9777b17fff38347f7b0d739a19b547e1.jpg
https://ria.ru/20251115/izrail-2055225278.html
израиль
саудовская аравия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994692827_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_86abf8e26695324757fac03d87d5bb60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
Трамп раскрыл позицию Израиля по поставкам США F-35 Саудовской Аравии
Трамп: Израиль хочет, чтобы США поставили Саудовской Аравии упрощенные F-35