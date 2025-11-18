Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскритиковал телеканал ABC - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055852601.html
Трамп раскритиковал телеканал ABC
Трамп раскритиковал телеканал ABC - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп раскритиковал телеканал ABC
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал телеканал ABC и заявил, что его лицензию следует отозвать из-за "некорректного освещения" деятельности... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:39:00+03:00
2025-11-18T21:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055823379.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп раскритиковал телеканал ABC

Трамп призвал отозвать лицензию у телеканала ABC

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал телеканал ABC и заявил, что его лицензию следует отозвать из-за "некорректного освещения" деятельности администрации.
"Это не вопрос, который мне не нравится. Это ваше отношение. Я считаю, что вы — ужасный репортёр", — сказал Трамп в Белом доме на встрече с саудовским кронпринцем, обращаясь к журналисту ABC в ответ на вопрос о деле Эпштейна.
Затем глава государства добавил: "Я считаю, что у ABC нужно забрать лицензию, потому что ваши новости настолько фейковые. Настолько неправильные".
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп назвал журналистку свинкой из-за вопроса об Эпштейне
Вчера, 18:57
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала