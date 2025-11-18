Трамп раскритиковал телеканал ABC

ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал телеканал ABC и заявил, что его лицензию следует отозвать из-за "некорректного освещения" деятельности администрации.

Затем глава государства добавил: "Я считаю, что у ABC нужно забрать лицензию, потому что ваши новости настолько фейковые. Настолько неправильные".