Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит модели истребителей F-35, схожие с теми, что стоят на вооружении у Израиля. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:36:00+03:00
2025-11-18T21:36:00+03:00
2025-11-18T23:12:00+03:00
