Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35 - РИА Новости, 18.11.2025
21:36 18.11.2025
Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35
Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35 - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит модели истребителей F-35, схожие с теми, что стоят на вооружении у Израиля. РИА Новости, 18.11.2025
Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит истребители F-35

Трамп: Саудовская Аравия получит истребители F-35, схожие с теми, что у Израиля

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Саудовская Аравия получит модели истребителей F-35, схожие с теми, что стоят на вооружении у Израиля.
"Я думаю, будут довольно похожи", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Трамп ранее подтвердил планы продать Эр-Рияду истребители пятого поколения F-35.
По данным газеты New York Times, в Пентагоне опасаются, что продажа таких истребителей королевству может поставить под угрозу военное преимущество Израиля на Ближнем Востоке, поскольку он остается единственной страной региона, имеющей в своем распоряжении F-35. Портал Axios со ссылкой на источники писал, что израильские власти хотят, чтобы США продали истребители лишь при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем.
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
