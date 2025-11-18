Трамп заявил, что намерен добиться урегулирования украинского конфликта

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его "удивляет" продолжение конфликта на Украине, однако подтвердил, что намерен добиться его урегулирования.
"На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна (которую надо решить с президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Я немного удивлён Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.