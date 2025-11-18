Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намерен добиться урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 18.11.2025
21:30 18.11.2025
Трамп заявил, что намерен добиться урегулирования украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что его "удивляет" продолжение конфликта на Украине, однако подтвердил, что намерен добиться его урегулирования. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
россия
украина
в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его "удивляет" продолжение конфликта на Украине, однако подтвердил, что намерен добиться его урегулирования.
"На самом деле я уже остановил восемь войн. У меня осталась еще одна (которую надо решить с президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным. Я немного удивлён Путиным, это заняло больше времени, чем я ожидал", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп заявил, что рассчитывает на скорое завершение конфликта на Украине
В миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
