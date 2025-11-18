Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
21:18 18.11.2025 (обновлено: 21:21 18.11.2025)
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал отличной проведенную ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. РИА Новости, 18.11.2025
в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, ахмед аш-шараа, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Сирия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Ахмед аш-Шараа, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии

Трамп назвал отличной проведенную ранее встречу с аш-Шараа в Белом доме

© AP Photo / HOGPПрезидент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / HOGP
Президент США Дональд Трамп и президент Сирии на переходный период Ахмед Ахмед Аш-Шараа во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал отличной проведенную ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
"Насколько вы знаете, лидер Сирии был здесь и у нас была отличная встреча", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
США объявили о смягчении санкций в отношении Сирии
10 ноября, 21:21
 
В миреСирияСШАСаудовская АравияДональд ТрампАхмед аш-ШарааМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
