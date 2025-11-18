https://ria.ru/20251118/tramp-2055850503.html
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал отличной проведенную ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. РИА Новости, 18.11.2025
Трамп оценил прошедшую ранее в Белом доме встречу с президентом Сирии
Трамп назвал отличной проведенную ранее встречу с аш-Шараа в Белом доме