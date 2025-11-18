Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельхозпродукции - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055849876.html
Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельхозпродукции
Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельхозпродукции - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельхозпродукции
Президент США Дональд Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, отметив, что эти закупки сейчас вполне соответствуют... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:14:00+03:00
2025-11-18T21:14:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
пекин
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054072749.html
сша
саудовская аравия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, саудовская аравия, пекин, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), скотт бессент
В мире, США, Саудовская Аравия, Пекин, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Скотт Бессент
Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельхозпродукции

Трамп призвал Китай увеличить закупки сельскохозяйственной продукции

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал Пекин увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции, отметив, что эти закупки сейчас вполне соответствуют графику.
"Должен сказать, наши отношения с Китаем были очень хорошими. Что касается закупок нашей сельскохозяйственной продукции, то они вполне соответствуют графику. Скотт, я бы хотел, чтобы ты позвонил им и спросил, могут ли они ускорить процесс", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
На встрече президента США с наследным принцем Саудовской Аравии также присутствовал глава американского минфина Скотт Бессент.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп призвал вести дела с Китаем с позиции силы
11 ноября, 04:44
 
В миреСШАСаудовская АравияПекинДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Скотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала