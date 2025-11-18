https://ria.ru/20251118/tramp-2055849712.html
Трамп заявил, что готов вести переговоры с Мадуро
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов вести переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:13:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
саудовская аравия
дональд трамп
николас мадуро
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
в мире, сша, венесуэла, саудовская аравия, дональд трамп, николас мадуро, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Трамп заявил, что открыт к диалогу с Мадуро