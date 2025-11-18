Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном - РИА Новости, 18.11.2025
21:07 18.11.2025
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном, стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
иран
дональд трамп
иран
2025
1920
1920
true
в мире, иран, дональд трамп
В мире, Иран, Дональд Трамп
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном, стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме.
"Между прочим, Иран желает заключить сделку. Я готов заявить, что они отчаянно желают заключить ее. Я абсолютно открыт для этого. Мы ведем с ними переговоры по запуску этого процесса", - сказал Трамп, комментируя данный вопрос на встрече с саудовским кронпринцем в Белом доме.
