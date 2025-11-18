https://ria.ru/20251118/tramp-2055848502.html
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп заявил, что открыт к заключению сделки с Ираном
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что открыт к возможной договоренности с Ираном, стороны уже приступили к обсуждениям по данной теме. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
иран
дональд трамп
иран
