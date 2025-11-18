Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на соглашения Авраама - РИА Новости, 18.11.2025
21:04 18.11.2025
Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на соглашения Авраама
Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на соглашения Авраама - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на соглашения Авраама
Президент США Дональд Трамп положительно оценил реакцию Эр-Рияда на перспективу присоединения королевства к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
эр-рияд (город)
израиль
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
в мире, сша, эр-рияд (город), израиль, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, США, Эр-Рияд (город), Израиль, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп оценил реакцию Эр-Рияда на соглашения Авраама

Трамп оценил реакцию Эр-Рияда о возможности присоединения к соглашениям Авраама

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп положительно оценил реакцию Эр-Рияда на перспективу присоединения королевства к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами.
"Я не хочу использовать слово "обязательство", но мы очень хорошо поговорили о соглашениях Авраама. Мы говорили об одном государстве, о двух государствах, вы знаете, мы говорили о многих вещах за короткий промежуток времени, мы будем обсуждать это и дальше", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной
Вчера, 21:03
 
В миреСШАЭр-Рияд (город)ИзраильДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
