ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной делают счастливее обе стороны.
https://ria.ru/20251118/tramp-2055847233.html
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной делают счастливее обе стороны. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
2025-11-18T21:03:00+03:00
в мире
израиль
палестина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_0:53:3071:1780_1920x0_80_0_0_5381694ef3f68496b1af2cbfd6cb27db.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055605217.html
израиль
палестина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655164_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_47e7825d39661f4f674f95e02624ffe3.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, палестина, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, Палестина, США, Дональд Трамп
Трамп оценил усилия по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной
Трамп: усилия по решению конфликта в Газе делают счастливыми обе стороны
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото