Трамп отреагировал на обвинения из-за взаимодействия с Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией вступает в конфликт интересов с его работой президента.

"Господин президент, уместно ли, господин президент, чтобы ваша семья занималась бизнесом в Саудовской Аравии , пока вы являетесь президентом, является ли это конфликтом интересов?" – спросила журналистка у Трампа в Белом доме.

Тот в ответ поинтересовался, какое СМИ она представляет, девушка ответила, что АВС.

"Фейковое СМИ! ABC - фейковое СМИ! Одни из худших в деле, но я отвечу на ваш вопрос. Я не имею никакого отношения к семейному бизнесу", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом