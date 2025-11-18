Рейтинг@Mail.ru
Трамп отреагировал на обвинения из-за взаимодействия с Саудовской Аравией
20:59 18.11.2025 (обновлено: 21:00 18.11.2025)
Трамп отреагировал на обвинения из-за взаимодействия с Саудовской Аравией
Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией вступает в конфликт интересов с его работой президента. РИА Новости, 18.11.2025
в мире
саудовская аравия
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
Новости
в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп отверг сообщения о конфликте интересов из-за общения с Саудовской Аравией

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что взаимодействие его семьи с Саудовской Аравией вступает в конфликт интересов с его работой президента.
"Господин президент, уместно ли, господин президент, чтобы ваша семья занималась бизнесом в Саудовской Аравии, пока вы являетесь президентом, является ли это конфликтом интересов?" – спросила журналистка у Трампа в Белом доме.
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Вчера, 20:42
Тот в ответ поинтересовался, какое СМИ она представляет, девушка ответила, что АВС.
"Фейковое СМИ! ABC - фейковое СМИ! Одни из худших в деле, но я отвечу на ваш вопрос. Я не имею никакого отношения к семейному бизнесу", – сказал Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.
В 2024 году канал ABC, принадлежащий корпорации Disney, согласился выплатить Трампу 16 миллионов долларов за урегулирование иска. Претензии Трампа были вызваны высказываниями другого ведущего канала.
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
США работают над передачей новейших микрочипов Эр-Рияду, заявил Трамп
Вчера, 20:57
 
