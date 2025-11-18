https://ria.ru/20251118/tramp-2055843687.html
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
2025-11-18T20:42:00+03:00
2025-11-18T20:42:00+03:00
2025-11-18T20:43:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fff9b37410679064345c967f34b227cd.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055841779.html
сша
саудовская аравия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_f4217b1d92690de42da59bcb01d08113.jpg
В мире, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Трамп назвал саудовского кронпринца уважаемым человеком и своим другом