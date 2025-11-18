Рейтинг@Mail.ru
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.11.2025
20:42 18.11.2025
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана чрезвычайно уважаемым человеком и своим другом, похвалив его за... РИА Новости, 18.11.2025
Трамп похвалил наследного принца Саудовской Аравии

Трамп назвал саудовского кронпринца уважаемым человеком и своим другом

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана чрезвычайно уважаемым человеком и своим другом, похвалив его за работу в сфере прав человека.
"Сегодня у нас в Овальном кабинете чрезвычайно уважаемый человек, мой давний друг, мой очень хороший друг. Я очень горжусь той работой, которую он проделал. То, что он сделал в области прав человека и во всем остальном, невероятно", - заявил Трамп в Белом доме на встрече с наследным принцем.
Трамп и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры
Вчера, 20:38
 
В миреСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
