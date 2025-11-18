Рейтинг@Mail.ru
Трамп и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры
20:38 18.11.2025 (обновлено: 20:42 18.11.2025)
Трамп и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры
Трамп и наследный принц Саудовской Аравии начали переговоры
в мире
сша
саудовская аравия
ближний восток
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
в мире, сша, саудовская аравия, ближний восток, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), f-35
В мире, США, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), F-35
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время всречи в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во вторник начали переговоры в Белом доме на фоне обсуждений первой в истории сделки по продаже Эр-Рияду многоцелевых истребителей F-35, передаёт корреспондент РИА Новости.
Как сообщалось ранее, администрация США рассматривает возможность одобрить запрос Саудовской Аравии на поставку 48 истребителей пятого поколения. По оценкам аналитиков, реализация такой сделки может существенно изменить баланс сил на Ближнем Востоке, где доступ к F-35 до сих пор имел только Израиль.
СМИ: Маск приглашен на ужин в честь приезда в США принца Саудовской Аравии
Вчера, 02:43
В Белом доме саудовский кронпринц пробудет до вечера. Ему предстоит двусторонний ланч с Трампом, торжественная церемония, затем ужин и еще одна церемония, уже прощальная.
Трамп встречает Салмана в частично разрушенном Белом доме. Ради сооружения бального зала президент США полностью снес восточное крыло резиденции. То есть часть территории Белого дома представляет собой строительную площадку. Трамп был в Саудовской Аравии в мае, это стало его первой зарубежной поездкой в ходе второго срока. В королевстве его встречали с воинскими почестями, обещали 600 миллиардов долларов инвестиций. Кортеж Трампа в Эр-Рияде сопровождала конница. Президент США выступил на инвестиционном форуме. По дворцу Салман лично катал его на гольф-каре.
Наследный принц Саудовской Аравии укрепил лидерство страны, заявил Дмитриев
Вчера, 07:00
 
