Трамп намерен добиться для республиканцев дополнительных мест в конгрессе - РИА Новости, 18.11.2025
19:44 18.11.2025
Трамп намерен добиться для республиканцев дополнительных мест в конгрессе
Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает с губернатором Индианы Майком Брауном и руководством республиканской партии штата над тем, чтобы обеспечить... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
индиана
сша
дональд трамп
майк браун
2025
в мире, индиана, сша, дональд трамп, майк браун
В мире, Индиана, США, Дональд Трамп, Майк Браун
Трамп намерен добиться для республиканцев дополнительных мест в конгрессе

Трамп планирует обеспечить республиканцам два дополнительных места в конгрессе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что работает с губернатором Индианы Майком Брауном и руководством республиканской партии штата над тем, чтобы обеспечить республиканцам два дополнительных места в палате представителей в рамках готовящегося перераспределения избирательных округов.
"Я работаю с губернатором Майком Брауном и другими республиканцами Индианы над тем, чтобы получить два дополнительных республиканских места в конгрессе. Губернатор хороший человек, должен выполнить эту задачу, иначе он станет единственным губернатором — республиканцем или демократом — который этого не сделал", — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент напомнил, что на выборах получил в Индиане рекордное число голосов. Он также раскритиковал лидера республиканского большинства в сенате штата Родрика Брэя за сопротивление плану партии по изменению границ округов. "Скоро у него будут проблемы на праймериз — как и у любого политика, который поддержит его в этой глупости", — добавил Трамп.
Накануне президент заявил, что будет "решительно выступать против" любого члена сената или палаты представителей Индианы, который проголосует против продвижения республиканской карты округов. Ранее Брэй сообщил, что необходимых голосов для её принятия в сенате штата нет.
Дискуссия о новой конфигурации округов происходит на фоне подготовки к промежуточным выборам 2026 года, на которых будет решаться, какая партия получит контроль над палатой представителей. Сейчас республиканцы располагают минимальным большинством — 219 мест против 214 у демократов.
