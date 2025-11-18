https://ria.ru/20251118/tramp-2055819392.html
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа - РИА Новости, 18.11.2025
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американцы имеют право знать, что подтолкнуло Томаса Мэтью Крукса к попытке покушения на президента США... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:37:00+03:00
2025-11-18T18:37:00+03:00
2025-11-18T18:37:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg
https://ria.ru/20250713/ap-2028831295.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_174:0:2485:1733_1920x0_80_0_0_be10cf372c5067786aa7f56d9d49f4aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
Левитт: американцы заслуживают узнать правду о покушении на Трампа
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американцы имеют право знать, что подтолкнуло Томаса Мэтью Крукса к попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере.
"Это, действительно, вопросы, на которые заслуживают ответа все американцы. И я понимаю, почему общество хочет знать правду - думаю, президент тоже этого хочет", - сказала Левитт в подкасте Pod Force One.
Как отмечает издание New York Post, заявление прозвучало после публикации расследования, согласно которому Крукс оставил цифровые следы, о которых ФБР
ранее не сообщало общественности.
Покушение на Трампа
произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.