18:37 18.11.2025
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа
в мире
сша
дональд трамп
фбр
сша
в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
В Белом доме призвали рассказать американцам правду о покушении на Трампа

Левитт: американцы заслуживают узнать правду о покушении на Трампа

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американцы имеют право знать, что подтолкнуло Томаса Мэтью Крукса к попытке покушения на президента США Дональда Трампа в июле 2024 года в Батлере.
"Это, действительно, вопросы, на которые заслуживают ответа все американцы. И я понимаю, почему общество хочет знать правду - думаю, президент тоже этого хочет", - сказала Левитт в подкасте Pod Force One.
Как отмечает издание New York Post, заявление прозвучало после публикации расследования, согласно которому Крукс оставил цифровые следы, о которых ФБР ранее не сообщало общественности.
Покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года во время его предвыборного выступления в Батлере. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, еще двое были ранены. По данным Секретной службы, стрелявший 20-летний Крукс открыл огонь с крыши промышленного здания за пределами территории, где проходило мероприятие, и был ликвидирован на месте.
