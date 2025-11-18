СМИ: Трамп может полагаться на ошибочные данные в борьбе с "картелем Солнц"

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в вопросе мер против "картеля Солнц", якобы возглавляемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, может полагаться на недостоверные данные разведки, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного бывшего американского чиновника.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио объявил о намерении внести "картель Солнц" в список иностранных террористических организаций с 24 ноября 2025 года.
"Бывший чиновник заявил, что утверждения администрации Трампа (о "картеле Солнц" - ред.) основаны на недостоверных данных разведки ,.. либо носят чисто политический характер", - говорится в сообщении.
По словам чиновника, администрация Трампа, вероятно, получает от Разведывательного управления минобороны США или Управления по борьбе с наркотиками данные, которые не выдерживают проверки со стороны более широкого разведывательного сообщества. Он добавил, что "картель Солнц" является названием для обозначения группы венесуэльских чиновников, вовлечённых в оборот наркотиков через Венесуэлу, однако у этой группы нет иерархии или структуры управления, характерной для традиционного картеля.
В июле этого года Рубио выдвинул обвинения против Мадуро, утверждая, что он является главой венесуэльского "наркокартеля Солнц". В результате Мадуро был обвинён в распространении наркотиков на территории Соединённых Штатов.
Каракас ранее отверг обвинения США в наркотрафике, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками DEA в 2005 году Венесуэла добилась убедительных результатов в борьбе с преступными структурами - арестов, ликвидации преступных сетей и установления контроля за границами и побережьем.