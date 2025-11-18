Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Агрессивная политика президента Дональда Трампа в отношении Латинской Америки – попытка удержать влияние в соседнем регионе при общем упадке мощи США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии, аналитик Робинсон Фариназу.