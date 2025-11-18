Рейтинг@Mail.ru
Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке
04:06 18.11.2025
Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке
Офицер ВМС объяснил агрессивную политику Трампа в Латинской Америке

Офицер Фариназу: политика Трампа является попыткой удержать влияние в регионе

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Агрессивная политика президента Дональда Трампа в отношении Латинской Америки – попытка удержать влияние в соседнем регионе при общем упадке мощи США, высказал мнение в разговоре с РИА Новости офицер в запасе ВМС Бразилии, аналитик Робинсон Фариназу.
"Было предсказуемо, что он усилит давление в Латинской Америке. Американский гегемонический миропорядок умирает, отсюда и попытка удержать самое близкое", - считает собеседник агентства.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Военная интервенция в Венесуэлу станет концом карьеры Трампа, заявил Мадуро
03:43
Говоря, в частности, о действиях США против Венесуэлы, он отметил, что значительная часть жителей Латинской Америки понимает подоплеку этой политики Вашингтона.
"Это чистый империализм. Цель – взять под контроль венесуэльские ресурсы, нефть и посадить во власть Марию Корину Мачадо", - указал Фариназу.
В воскресенье в ВМС США на фоне эскалации с Венесуэлой сообщили, что авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford прибыла в Карибское море.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США Дональд Трамп выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Трамп не сказал, согласовывал бы он с Мексикой действия армии США
Вчера, 23:46
 
В миреСШАВенесуэлаЛатинская АмерикаДональд ТрампНиколас МадуроNBC
 
 
