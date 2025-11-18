https://ria.ru/20251118/tramp-2055607290.html
Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's
Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's
Президент США Дональд Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T03:26:00+03:00
2025-11-18T03:26:00+03:00
2025-11-18T04:02:00+03:00
сша
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's.
"Как вы могли слышать, я один из ваших старых и самых лояльных клиентов. Это действительно я", - заявил Трамп
на бизнес-конференции в Вашингтоне
о роли McDonald's
.
Трамп повернулся к публике в профиль и похлопал себя по животу.
В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.
Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".