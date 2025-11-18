ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя постоянным клиентом McDonald's.

"Как вы могли слышать, я один из ваших старых и самых лояльных клиентов. Это действительно я", - заявил Трамп на бизнес-конференции в Вашингтоне о роли McDonald's

Трамп повернулся к публике в профиль и похлопал себя по животу.

В ходе предвыборной кампании Трамп на несколько часов "вышел на работу" в McDonald's: он надел фартук и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри.