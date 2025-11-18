https://ria.ru/20251118/tramp-2055607162.html
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев
Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев
Трамп: более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду