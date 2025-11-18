Рейтинг@Mail.ru
03:21 18.11.2025
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев
Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
Трамп назвал количество переставших получать талоны на еду американцев

Трамп: более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Более 600 тысяч американцев прекратили получать талоны на еду благодаря укреплению экономики США, считает президент страны Дональд Трамп.
"За девять месяцев мы избавили от продовольственных талонов более 600 тысяч американцев", - сообщил он на конференции McDonald's.
Американский лидер выразил уверенность, что данное сокращение стало рекордным в истории страны и оказалось возможным благодаря укреплению экономики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп сообщил о росте числа занятых американцев за время его президентства
