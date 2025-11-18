https://ria.ru/20251118/tramp-2055605099.html
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Весь мир смеялся над США, когда страной руководил Джо Байден, убежден нынешний американский лидер Дональд Трамп.
"Удивительно, что происходит в нашей стране. Мир смеялся над нами, как будто мы глупые. Они не смеются больше, они уважают нас снова. Мы этого хотим. Мы хотим нравится, мы хотим уважения", - сказал Трамп
, выступая на мероприятии компании McDonald's
.
Такое положение дел Трамп назвал неустойчивым для США
.
При этом сам экс-президент Байден считает, что Трамп позорит страну.
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.