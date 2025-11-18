Рейтинг@Mail.ru
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:57 18.11.2025 (обновлено: 03:03 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/tramp-2055605099.html
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп - РИА Новости, 18.11.2025
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп
Весь мир смеялся над США, когда страной руководил Джо Байден, убежден нынешний американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:57:00+03:00
2025-11-18T03:03:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
mcdonald's corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251111/tramp-2054072617.html
https://ria.ru/20251118/tramp-2055604974.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, mcdonald's corporation
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, McDonald's Corporation
Весь мир смеялся над США при Байдене, считает Трамп

Трамп: весь мир смеялся над США при Байдене

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Весь мир смеялся над США, когда страной руководил Джо Байден, убежден нынешний американский лидер Дональд Трамп.
"Удивительно, что происходит в нашей стране. Мир смеялся над нами, как будто мы глупые. Они не смеются больше, они уважают нас снова. Мы этого хотим. Мы хотим нравится, мы хотим уважения", - сказал Трамп, выступая на мероприятии компании McDonald's.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что глупость Байдена была страшнее пошлин
11 ноября, 04:42
Такое положение дел Трамп назвал неустойчивым для США.
При этом сам экс-президент Байден считает, что Трамп позорит страну.
Бывший президент США в прошлом году сначала планировал переизбраться на должность, но после провальных дебатов с Трампом вышел из гонки в пользу своего вице-президента Камалы Харрис, она выборы проиграла. Юридически Байден, в отличие от Трампа вправе претендовать на пост в 2028 году, поскольку отработал только один срок.
Сам Байден, который был старейшим президентом в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Трамп похвалил McDonald's
02:56
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденMcDonald's Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала