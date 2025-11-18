https://ria.ru/20251118/tramp-2055604446.html
Трамп уверен, что за год у власти привлечет в США суммарно $21 триллион
Президент США Дональд Трамп заявил, что за первый год у власти сумеет привлечь в США суммарно 21 триллион долларов по сравнению с чем одним триллионом за четыре РИА Новости, 18.11.2025
