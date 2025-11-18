Рейтинг@Mail.ru
02:27 18.11.2025
Трамп появился на саммите McDonald's
Трамп появился на саммите McDonald's
Президент США Дональд Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit, объединившей владельцев франшизы американской сети ресторанов... РИА Новости, 18.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
mcdonald's corporation
Трамп появился на саммите McDonald's

Трамп на саммите McDonald's расскажет о доступности еды и поддержке бизнеса

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп в ресторане McDonald's
Дональд Трамп в ресторане McDonald's - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп в ресторане McDonald's. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit, объединившей владельцев франшизы американской сети ресторанов быстрого питания, ее поставщиков и партнеров.
Речь главы Белого дома, который еще до выборов президента США выходил на работу в McDonald's и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, как ожидается, будет посвящена проблеме доступности продуктов питания для американцев на фоне ускорения инфляции, вызванной в том числе импортными пошлинами, которые Трамп же и ввел.
Помимо этого, глава государства сфокусируется на мерах поддержки бизнеса и работодателей, включая инструменты налогового стимулирования и отмененный налог на чаевые в заведениях американского общепита.
Вопреки последним данным статистики, которые указывают на усиление темпов роста потребительских цен в последние месяцы, Белый дом называет происходящее инфляционным кризисом Джо Байдена, виня в инфляции бывшего президента США.
Несмотря на это, ранее в ноябре Трамп был вынужден вывести ряд продовольственных товаров из-под действия импортных пошлин. Президент США также дал указание министру торговли и торговому представителю информировать его о любых обстоятельствах, которые могут потребовать дальнейшие действия по данному направлению.
Здание Белого дома в виде ресторана McDonald's - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Власти США представили Белый дом в виде ресторана McDonald's
01:26
 
Заголовок открываемого материала