Трамп появился на саммите McDonald's
Трамп появился на саммите McDonald's - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп появился на саммите McDonald's
Президент США Дональд Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit, объединившей владельцев франшизы американской сети ресторанов... 18.11.2025
сша
Новости
ru-RU
Трамп на саммите McDonald's расскажет о доступности еды и поддержке бизнеса
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп появился перед участниками конференции McDonald's Impact Summit, объединившей владельцев франшизы американской сети ресторанов быстрого питания, ее поставщиков и партнеров.
Речь главы Белого дома, который еще до выборов президента США
выходил на работу в McDonald's
и обслуживал посетителей, подавая им картофель фри, как ожидается, будет посвящена проблеме доступности продуктов питания для американцев на фоне ускорения инфляции, вызванной в том числе импортными пошлинами, которые Трамп
же и ввел.
Помимо этого, глава государства сфокусируется на мерах поддержки бизнеса и работодателей, включая инструменты налогового стимулирования и отмененный налог на чаевые в заведениях американского общепита.
Вопреки последним данным статистики, которые указывают на усиление темпов роста потребительских цен в последние месяцы, Белый дом называет происходящее инфляционным кризисом Джо Байдена
, виня в инфляции бывшего президента США.
Несмотря на это, ранее в ноябре Трамп был вынужден вывести ряд продовольственных товаров из-под действия импортных пошлин. Президент США также дал указание министру торговли и торговому представителю информировать его о любых обстоятельствах, которые могут потребовать дальнейшие действия по данному направлению.