https://ria.ru/20251118/tramp-2055601753.html
Трамп назвал резолюцию СБ ООН по Газе важным событием в истории организации
Трамп назвал резолюцию СБ ООН по Газе важным событием в истории организации - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп назвал резолюцию СБ ООН по Газе важным событием в истории организации
Решение СБ ООН одобрить предложенную США резолюцию по Газе стало одним из важнейших в истории организации, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T02:03:00+03:00
2025-11-18T02:03:00+03:00
2025-11-18T02:03:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
оон
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_42455eda28f57f5db30f4dee37d50e5d.jpg
https://ria.ru/20251118/tramp-2055601384.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049068187_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_b7d589915db64f248b7520d7425d687a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, оон, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп, ООН, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп назвал резолюцию СБ ООН по Газе важным событием в истории организации
Трамп: резолюция СБ ООН по Газе одним из важнейших событий в истории организации