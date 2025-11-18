Рейтинг@Mail.ru
18.11.2025
01:59 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
Президент США Дональд Трамп после одобрения СБ ООН американской резолюции по Газе поблагодарил в том числе воздержавшихся Россию и Китай, которые обладают в... РИА Новости, 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после одобрения СБ ООН американской резолюции по Газе поблагодарил в том числе воздержавшихся Россию и Китай, которые обладают в совете правом вето.
"Спасибо ООН и всем странам в Совете Безопасности, Китаю, России, Франции, Великобритании", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social, перечислив членов Совбеза.
Россия и Китай воздержались на голосовании, но с учетом права вето они могли блокировать прохождение документа.
Во вторник, как передавал корреспондент РИА Новости, СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в Газе. В поддержку выступили 13 из 15 членов совбеза, РФ и КНР воздержались. Документ предусматривает создание международных сил стабилизации (МСС) в секторе Газа, как и переходного механизма, "совета мира".
Заголовок открываемого материала