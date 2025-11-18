https://ria.ru/20251118/tramp-2055601614.html
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
Президент США Дональд Трамп после одобрения СБ ООН американской резолюции по Газе поблагодарил в том числе воздержавшихся Россию и Китай, которые обладают в... РИА Новости, 18.11.2025
Трамп поблагодарил Россию и КНР, воздержавшихся на голосовании ООН по Газе
