Трамп подтвердил намерение возглавить Совет мира по Газе - РИА Новости, 18.11.2025
01:57 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/tramp-2055601384.html
Трамп подтвердил намерение возглавить Совет мира по Газе
Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение возглавить Совет мира по сектору Газа в рамках плана по урегулированию в полуэксклаве. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T01:57:00+03:00
2025-11-18T01:57:00+03:00
2025
в мире, сша, дональд трамп, оон
В мире, США, Дональд Трамп, ООН
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение возглавить Совет мира по сектору Газа в рамках плана по урегулированию в полуэксклаве.
"Голосование Совета Безопасности ООН, состоявшееся всего несколько минут назад, признает и одобряет создание Совета мира, председателем которого буду я, и в который войдут самые влиятельные и уважаемые лидеры мира", - написал президент в своей социальной сети Truth Social.
