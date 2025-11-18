Рейтинг@Mail.ru
В Тюмени арестовали следователя СК - РИА Новости, 18.11.2025
13:41 18.11.2025
В Тюмени арестовали следователя СК
В Тюмени арестовали следователя СК - РИА Новости, 18.11.2025
В Тюмени арестовали следователя СК
Следователь СК Руслан Магомедов арестован в Тюмени по обвинению в мошенничестве. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T13:41:00+03:00
2025-11-18T13:41:00+03:00
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
россия
тюменская область
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени арестовали следователя СК

В Тюмени по обвинению в мошенничестве арестовали следователя СК Магомедова

ТЮМЕНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Следователь СК Руслан Магомедов арестован в Тюмени по обвинению в мошенничестве.
"Ленинский районный суд Тюмени избрал Руслану Магомедову меру пресечения в виде заключения под стражу по 14 января 2026 года. Он обвиняется по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)", - сказали РИА Новости в пресс-службе объединенной судебной системы Тюменской области.
По данным источника агентства в силовых структурах, Магомедов является старшим следователем следственного отдела по Калининскому административному округу Тюмени СУСК РФ по Тюменской области.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
На Ставрополье арестовали обвиняемого в мошенничестве помощника губернатора
13 июля, 15:34
 
ПроисшествияТюменьРоссияТюменская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
