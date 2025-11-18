https://ria.ru/20251118/tjumen-2055705194.html
В Тюмени арестовали следователя СК
В Тюмени арестовали следователя СК - РИА Новости, 18.11.2025
В Тюмени арестовали следователя СК
Следователь СК Руслан Магомедов арестован в Тюмени по обвинению в мошенничестве. РИА Новости, 18.11.2025
происшествия
тюмень
россия
тюменская область
следственный комитет россии (ск рф)
тюмень
россия
тюменская область
происшествия, тюмень, россия, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тюмень, Россия, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тюмени арестовали следователя СК
