Москвичам рассказали о погоде во вторник

Женщина во время дождя в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером возможны штормовые порывы ветра и мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве и по области ожидается облачная и очень дождливая погода – прогнозируется еще 9-11 литров небесной воды на метр квадратный. Температура воздуха к полудню повысится до плюс 7 - плюс 10, что близко к рекорду тепла 1940 года, когда в этот день было плюс 9,4 градуса. Вечером похолодает до плюс 2, и к ливням местами станут примешиваться мокрый снег, однако к полуночи осадки прекратятся", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывы до штормовых 15 метров в секунду.

"В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится, ночью и под утро от 0 до минус 2, на дорогах образуется гололедица толщиной до 1-2 сантиметра, днем 0 - плюс 3. В четверг характер метеоусловий не изменятся", - добавил он.

Специалист уточнил, что в пятницу, с приближением теплого фронта, небо нахмурится и днем местами возможны небольшие осадки.