https://ria.ru/20251118/tishkovets-2055622837.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером возможны штормовые порывы ветра и мокрый снег, сообщил РИА... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T07:32:00+03:00
2025-11-18T07:32:00+03:00
2025-11-18T07:32:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047937970_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7944c8b3d8d96d94ac841c577d180483.jpg
https://ria.ru/20251118/osadki-2055621686.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047937970_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e9d5616cc758e8d7f6e4a5365b1f42f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Тишковец: в Москве во вторник ожидается дождь с температурой до +10
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером возможны штормовые порывы ветра и мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве
и по области ожидается облачная и очень дождливая погода – прогнозируется еще 9-11 литров небесной воды на метр квадратный. Температура воздуха к полудню повысится до плюс 7 - плюс 10, что близко к рекорду тепла 1940 года, когда в этот день было плюс 9,4 градуса. Вечером похолодает до плюс 2, и к ливням местами станут примешиваться мокрый снег, однако к полуночи осадки прекратятся", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывы до штормовых 15 метров в секунду.
"В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится, ночью и под утро от 0 до минус 2, на дорогах образуется гололедица толщиной до 1-2 сантиметра, днем 0 - плюс 3. В четверг характер метеоусловий не изменятся", - добавил он.
Специалист уточнил, что в пятницу, с приближением теплого фронта, небо нахмурится и днем местами возможны небольшие осадки.
"В субботу в теплом секторе циклона ожидаются ливни, переходящие в заряды мокрого снега, температура воздуха 0 - плюс 3. В воскресенье, после прохождения холодного фронта, осадки перейдут в снегопады, температура понизится до 0 - минус 3, на дорогах скользко", - рассказал Тишковец.