Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 18.11.2025
07:32 18.11.2025
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник

Тишковец: в Москве во вторник ожидается дождь с температурой до +10

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя в Москве
Женщина во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Дождливая погода с температурой воздуха до плюс 10 градусов ожидается в Москве во вторник, вечером возможны штормовые порывы ветра и мокрый снег, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве и по области ожидается облачная и очень дождливая погода – прогнозируется еще 9-11 литров небесной воды на метр квадратный. Температура воздуха к полудню повысится до плюс 7 - плюс 10, что близко к рекорду тепла 1940 года, когда в этот день было плюс 9,4 градуса. Вечером похолодает до плюс 2, и к ливням местами станут примешиваться мокрый снег, однако к полуночи осадки прекратятся", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть южный, юго-западный с переходом на западный со скоростью 5-10 метров в секунду, вечером порывы до штормовых 15 метров в секунду.
"В среду инициативу перехватит гребень антициклона, благодаря чему распогодится, ночью и под утро от 0 до минус 2, на дорогах образуется гололедица толщиной до 1-2 сантиметра, днем 0 - плюс 3. В четверг характер метеоусловий не изменятся", - добавил он.
Специалист уточнил, что в пятницу, с приближением теплого фронта, небо нахмурится и днем местами возможны небольшие осадки.
"В субботу в теплом секторе циклона ожидаются ливни, переходящие в заряды мокрого снега, температура воздуха 0 - плюс 3. В воскресенье, после прохождения холодного фронта, осадки перейдут в снегопады, температура понизится до 0 - минус 3, на дорогах скользко", - рассказал Тишковец.
В столичном регионе за сутки выпала половина месячной нормы осадков
