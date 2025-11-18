Рейтинг@Mail.ru
На Западном берегу реки Иордан произошел теракт - РИА Новости, 18.11.2025
16:40 18.11.2025 (обновлено: 16:56 18.11.2025)
На Западном берегу реки Иордан произошел теракт
Один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 18.11.2025
в мире
западный берег реки иордан
западный берег реки иордан
в мире, западный берег реки иордан
В мире, Западный берег реки Иордан
© Фото : соцсетиОбстановка на месте теракта на Западном берегу реки Иордан
Обстановка на месте теракта на Западном берегу реки Иордан
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновление по теракту на перекрестке Гуш Эцион. Медики MDA совместно с медицинской службой ЦАХАЛ констатировали смерть мужчины около 30 лет с колотыми ранами и направили в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн-Керем троих пострадавших. Среди них есть женщина около 40 лет в тяжелом состоянии, мужчина около 30 лет и подросток около 15 лет в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что неизвестные осуществили атаку с наездом автомобиля и использованием холодного оружия на перекрестке Гуш Эцион на Западном берегу.
В миреЗападный берег реки Иордан
 
 
