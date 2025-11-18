На Западном берегу реки Иордан произошел теракт

"Обновление по теракту на перекрестке Гуш Эцион. Медики MDA совместно с медицинской службой ЦАХАЛ констатировали смерть мужчины около 30 лет с колотыми ранами и направили в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн-Керем троих пострадавших. Среди них есть женщина около 40 лет в тяжелом состоянии, мужчина около 30 лет и подросток около 15 лет в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении для прессы.