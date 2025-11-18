https://ria.ru/20251118/terakt-2055777984.html
На Западном берегу реки Иордан произошел теракт
Один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник служба скорой помощи Израиля (MDA). РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T16:40:00+03:00
в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник служба скорой помощи Израиля (MDA).
"Обновление по теракту на перекрестке Гуш Эцион. Медики MDA совместно с медицинской службой ЦАХАЛ констатировали смерть мужчины около 30 лет с колотыми ранами и направили в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Эйн-Керем троих пострадавших. Среди них есть женщина около 40 лет в тяжелом состоянии, мужчина около 30 лет и подросток около 15 лет в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении для прессы.
Ранее во вторник пресс-служба израильской армии сообщила, что неизвестные осуществили атаку с наездом автомобиля и использованием холодного оружия на перекрестке Гуш Эцион на Западном берегу.