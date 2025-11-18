Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 18.11.2025
11:00 18.11.2025
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие
Легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, два человека погибли, сообщила ГИБДД республики. РИА Новости, 18.11.2025
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие

Последствия ДТП на трассе М-7 "Волга" в Татарстане
Последствия ДТП на трассе М-7 "Волга" в Татарстане
КАЗАНЬ, 18 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, два человека погибли, сообщила ГИБДД республики.
"Сегодня в 02.35 в Тукаевском районе на 1071-м километре автодороги М-7 "Волга" 33-летний водитель автомобиля Toyota, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль "Валдай", который частично находился на обочине после ранее совершенного ДТП", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД, в результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Toyota скончались на месте.
В прокуратуре Татарстана добавили, что на попавшем в ДТП автомобиле Toyota - регистрационные знаки Свердловской области. Незадолго до происшествия поступило сообщение по системе ГЛОНАСС о гололедице на данном участке трассы.
