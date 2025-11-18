https://ria.ru/20251118/tatarstan-2055662838.html
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие - РИА Новости, 18.11.2025
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие
Легковой автомобиль въехал в стоящий грузовик на трассе М-7 "Волга" в Татарстане, два человека погибли, сообщила ГИБДД республики. РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:00:00+03:00
2025-11-18T11:00:00+03:00
2025-11-18T11:00:00+03:00
авто
тукаевский район
свердловская область
гибдд мвд рф
toyota corolla
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055657887_0:83:1280:803_1920x0_80_0_0_62c8961f72533ca23037b3cc9fe6c290.jpg
https://ria.ru/20251117/dtp-2055573388.html
тукаевский район
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055657887_50:0:1231:886_1920x0_80_0_0_fd3254b89d82aa7bdff11b53164f4ec4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, тукаевский район, свердловская область, гибдд мвд рф, toyota corolla, происшествия
Авто, Тукаевский район, Свердловская область, ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Происшествия
В Татарстане легковой автомобиль въехал в грузовик, есть погибшие
В Татарстане 2 человека погибли при ДТП с участием легковушки и грузовика