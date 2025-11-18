https://ria.ru/20251118/tajvan-2055621829.html
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля, сообщили СМИ
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.11.2025
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля, сообщили СМИ
18.11.2025
тайвань
китай
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля, сообщили СМИ
Taipei Times: Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля
ПЕКИН, 18 ноя - РИА Новости.
Тайвань добавит 18 позиций в список экспортного контроля для высокотехнологичных товаров, пишет газета Taipei Times
Газета отмечает, что новые 18 позиций товаров будут охватывать три категории: современное оборудование для 3D-печати, современное полупроводниковое оборудование и квантовые компьютеры.
Теперь местные производители должны получать специальные лицензии для экспорта данной продукции. Соответствующее ведомство острова будет выдавать разрешения на экспорт только после подтверждения того, что товары не будут использоваться для распространения оружия массового уничтожения, отмечает газета.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).