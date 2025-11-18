https://ria.ru/20251118/tailand-2055676400.html
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима - РИА Новости, 18.11.2025
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима
Таиланд депортировал во вторник на Родину гражданина России, арестованного за нарушение визового режима после почти двух лет нелегального пребывания в стране,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:52:00+03:00
2025-11-18T11:52:00+03:00
2025-11-18T11:52:00+03:00
в мире
таиланд
россия
бангкок
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:1150:647_1920x0_80_0_0_031fdeb0fc341dac762de8398c85dc33.jpg
https://ria.ru/20251116/finlyandiya-2055235667.html
https://ria.ru/20251112/bangkok-2054403882.html
таиланд
россия
бангкок
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574098097_0:0:864:647_1920x0_80_0_0_06e6979a55ee411a8c2c108b1513addc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд, россия, бангкок
В мире, Таиланд, Россия, Бангкок
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима
Таиланд депортировал прожившего в стране около 2 лет без визы россиянина
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Таиланд депортировал во вторник на Родину гражданина России, арестованного за нарушение визового режима после почти двух лет нелегального пребывания в стране, сообщили РИА Новости в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, в котором россиянин находился после ареста в августе 2025 года.
"Гражданин России
Борисов Роман сегодня был депортирован из Таиланда
прямым авиарейсом Бангкок
- Москва", - заявили агентству сотрудники Центра.
Борисов был арестован за нелегальное нахождение на территории Таиланда после окончания срока действия виз и разрешений.
"Он нелегально жил в Таиланде в течение 22 месяцев", - сообщили собеседники агентства.
Россияне, прибывающие в Таиланд с туристическими целями, могут въезжать в страну без виз на срок до 60 дней или с туристической визой на 60 дней с правом платного продления визы еще на 30 дней. Нахождение иностранца в стране после окончания действия безвизового штампа или визы является в Таиланде серьезным правонарушением, за которое нарушителю грозит денежный штраф, депортация в страну гражданства и внесение в черный список, не позволяющий депортированному снова въезжать в Таиланд в течение длительного срока, зависящего от длительности нелегального пребывания.
По таиландским законам депортация в страну гражданства нарушителей визового режима, уплативших судебный штраф за нарушение, осуществляется за их собственный счет или за счет родственников или волонтерских групп и благотворительных фондов. Часто арестованный и подлежащий депортации иностранец после окончания обязательной проверки на причастность к уголовным преступлениям на территории Таиланда, которая может занимать до 30 дней, вынужден находиться в Центре временного содержания еще от нескольких недель до нескольких месяцев, до тех пор, пока родные или волонтеры не найдут средства на его авиабилет домой.