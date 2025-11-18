Рейтинг@Mail.ru
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима - РИА Новости, 18.11.2025
11:52 18.11.2025
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима - РИА Новости, 18.11.2025
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима
Таиланд депортировал во вторник на Родину гражданина России, арестованного за нарушение визового режима после почти двух лет нелегального пребывания в стране
в мире
таиланд
россия
бангкок
таиланд
россия
бангкок
2025
Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима

Таиланд депортировал прожившего в стране около 2 лет без визы россиянина

Полиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Таиланд депортировал во вторник на Родину гражданина России, арестованного за нарушение визового режима после почти двух лет нелегального пребывания в стране, сообщили РИА Новости в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, в котором россиянин находился после ареста в августе 2025 года.
"Гражданин России Борисов Роман сегодня был депортирован из Таиланда прямым авиарейсом Бангкок - Москва", - заявили агентству сотрудники Центра.
Борисов был арестован за нелегальное нахождение на территории Таиланда после окончания срока действия виз и разрешений.
"Он нелегально жил в Таиланде в течение 22 месяцев", - сообщили собеседники агентства.
Россияне, прибывающие в Таиланд с туристическими целями, могут въезжать в страну без виз на срок до 60 дней или с туристической визой на 60 дней с правом платного продления визы еще на 30 дней. Нахождение иностранца в стране после окончания действия безвизового штампа или визы является в Таиланде серьезным правонарушением, за которое нарушителю грозит денежный штраф, депортация в страну гражданства и внесение в черный список, не позволяющий депортированному снова въезжать в Таиланд в течение длительного срока, зависящего от длительности нелегального пребывания.
По таиландским законам депортация в страну гражданства нарушителей визового режима, уплативших судебный штраф за нарушение, осуществляется за их собственный счет или за счет родственников или волонтерских групп и благотворительных фондов. Часто арестованный и подлежащий депортации иностранец после окончания обязательной проверки на причастность к уголовным преступлениям на территории Таиланда, которая может занимать до 30 дней, вынужден находиться в Центре временного содержания еще от нескольких недель до нескольких месяцев, до тех пор, пока родные или волонтеры не найдут средства на его авиабилет домой.
