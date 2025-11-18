Таиланд депортировал россиянина, задержанного за нарушение визового режима

БАНГКОК, 18 ноя - РИА Новости. Таиланд депортировал во вторник на Родину гражданина России, арестованного за нарушение визового режима после почти двух лет нелегального пребывания в стране, сообщили РИА Новости в Центре временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, в котором россиянин находился после ареста в августе 2025 года.

"Гражданин России Борисов Роман сегодня был депортирован из Таиланда прямым авиарейсом Бангкок - Москва", - заявили агентству сотрудники Центра.

Борисов был арестован за нелегальное нахождение на территории Таиланда после окончания срока действия виз и разрешений.

"Он нелегально жил в Таиланде в течение 22 месяцев", - сообщили собеседники агентства.

Россияне, прибывающие в Таиланд с туристическими целями, могут въезжать в страну без виз на срок до 60 дней или с туристической визой на 60 дней с правом платного продления визы еще на 30 дней. Нахождение иностранца в стране после окончания действия безвизового штампа или визы является в Таиланде серьезным правонарушением, за которое нарушителю грозит денежный штраф, депортация в страну гражданства и внесение в черный список, не позволяющий депортированному снова въезжать в Таиланд в течение длительного срока, зависящего от длительности нелегального пребывания.