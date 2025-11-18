Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/svo-2055817193.html
В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ
В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ - РИА Новости, 18.11.2025
В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ
Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках ВС РФ в зоне проведения СВО, сообщил начальник войск РЭБ группировки "Восток". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T18:25:00+03:00
2025-11-18T18:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей белоусов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118350/33/1183503345_0:36:761:464_1920x0_80_0_0_27cb36ef6698ddbfc8c9c613009b63c4.jpg
https://ria.ru/20251118/zelenskiy-2055667806.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/118350/33/1183503345_46:0:713:500_1920x0_80_0_0_b698755f340dcbc02c701f0036f25d9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, андрей белоусов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ
В зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ

МО РФ: в зоне СВО началась апробация новой системы управления РЭБ

© Фото : Vitaly V. Kuzmin Комплекс РЭБ
Комплекс РЭБ - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© Фото : Vitaly V. Kuzmin
Комплекс РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках ВС РФ в зоне проведения СВО, сообщил начальник войск РЭБ группировки "Восток".
Он доложил главе российского оборонного ведомства Андрею Белоусову, как в ходе боевых действий проводится апробация новой автоматизированной системы управления РЭБ.
"Апробация новой системы управления РЭБ начата во всех группировках войск в зоне проведения СВО. Это позволяет в два раза сократить время на сбор, обработку и проведения анализа частот и времени интенсивности применения противником ударных БПЛА практически в режиме реального времени", - отметил начальник войск РЭБ группировки.
Эта система предназначена для распределения управления средствами РЭБ и позволяет иметь актуальную информацию о вскрытых FPV-дронах и подавлять их автоматически в режиме реального времени, а также оперативно изменять режимы работы средств РЭБ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Зеленский сделал громкое заявление о переговорах с Россией
Вчера, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАндрей БелоусовВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала