Рейтинг@Mail.ru
Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
17:58 18.11.2025
https://ria.ru/20251118/svo-2055812125.html
Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО
Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО - РИА Новости, 18.11.2025
Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО
Жители двух районов Кабардино-Балкарии - Черекского и Зольского - направили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T17:58:00+03:00
2025-11-18T17:58:00+03:00
надежные люди
зольский район
нальчик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf13ba3e2e0a8f7389e0e7b0ccaee312.jpg
https://ria.ru/20251118/svo-2055665730.html
https://ria.ru/20251118/svo-2055715106.html
зольский район
нальчик
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2049995477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3a64168b8e48ad1f96ccba74df76470.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
зольский район, нальчик
Надежные люди, Зольский район, Нальчик
Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО

Гуманитарный груз отправили жители двух районов Кабардино-Балкарии бойцам на СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Жители двух районов Кабардино-Балкарии - Черекского и Зольского - направили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщила администрация главы региона.
"Жители Черекского и Зольского районов направили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения СВО. В состав груза вошли теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, хозяйственные товары и домашние заготовки", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Вчера, 11:17
Кроме того, бойцам отправлены тепловые пушки и другое оборудование, необходимое в полевых условиях.
"В сборе и подготовке помощи приняли участие представители администраций районов, образовательные учреждения, фермерские хозяйства, трудовые коллективы и неравнодушные жители", - отметили в администрации.
Еще несколько тонн гуманитарной помощи, в том числе средства индивидуальной защиты, медикаменты и продукты питания длительного хранения, в зону СВО отправили жители поселка Хасанья - пригорода Нальчика.
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Астраханские операторы связи передали спецоборудование в зону СВО
Вчера, 14:07
 
Надежные людиЗольский районНальчик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала