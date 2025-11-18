Гуманитарный груз отправили жители Кабардино-Балкарии бойцам на СВО

НАЛЬЧИК, 18 ноя – РИА Новости. Жители двух районов Кабардино-Балкарии - Черекского и Зольского - направили очередную партию гуманитарной помощи военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции, сообщила администрация главы региона.

"Жители Черекского и Зольского районов направили очередную партию гуманитарной помощи в зону проведения СВО. В состав груза вошли теплые вещи, продукты питания, предметы первой необходимости, медикаменты, хозяйственные товары и домашние заготовки", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Кроме того, бойцам отправлены тепловые пушки и другое оборудование, необходимое в полевых условиях.

"В сборе и подготовке помощи приняли участие представители администраций районов, образовательные учреждения, фермерские хозяйства, трудовые коллективы и неравнодушные жители", - отметили в администрации.