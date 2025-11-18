Воробьев навестил бойцов СВО на реабилитации в "Солнечногорском"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил бойцов специальной военной операции (СВО), которые проходят реабилитацию в санатории "Солнечногорский", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Санаторий открыт в 1910 году врачом Владимиром Щуровским, среди пациентов которого были писатели Антон Чехов и Лев Толстой. Во время Великой Отечественной войны на этой территории был развернут полевой подвижной госпиталь, а после медучреждение вошло в структуру Вооруженных Сил. Сейчас здесь проходят санаторно-курортное лечение военные пенсионеры, жители региона по полису ОМС, а также участники СВО.

"Я сегодня приехал навестить наших героев, узнать, как проходит реабилитация и, конечно же, сказать спасибо врачам. Здесь работают высококлассные профессионалы, которые ставят ребят на ноги, используя самое современное оборудование и методики. В регионе есть ряд реабилитационных центров, и все они очень востребованы", — приводит пресс-служба слова Воробьева.

Он добавил, что областные власти прикладывают усилия, чтобы защитники чувствовали внимание и поддержку. Важную роль в организации эффективной реабилитации играет инфраструктура. В санатории "Солнечногорский" созданы условия для активного отдыха, а первые этажи двух жилых корпусов обустроены для маломобильных гостей. Также есть бассейн, тренажерные залы. Каждые боец и семья должны знать, что представители правительства Подмосковья рядом, помогают, делают все, чтобы лечение, реабилитация и жизнь после службы были комфортными и достойными.

Санаторий рассчитан на 400 мест. Участники СВО могут находиться вместе с родственниками, им предоставляют совместные номера.

Медицинский персонал — 35 врачей и 72 медицинские сестры. В реабилитации они используют лечебные и оздоровительные программы — например, криотерапия, галотерапия, спелеотерапия, магнитотерапия, свето-, тепло- и грязелечение, ЛФК, природные терренкуры. Большой комплекс процедур водолечения: радоновые ванны, ванны с использованием медицинских газов, а также лекарственные ванны.

В санатории не только внедряются новые методы реабилитации, но и приобретается современная техника — массажное и физиотерапевтическое оборудование, комплекс для проведения общей магнито- и лазеротерапии, аппараты для транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия), электротерапии, дыхательных тренировок и многое другое. Московская область помогла установить подъемники, чтобы бойцы с тяжелыми ранениями могли также проходить все необходимые процедуры.

"В медицинской реабилитации мы используем современные технологии фактически по всем нашим профилям — заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, периферической и центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Мы не перестаем работать над тем, чтобы улучшались условия пребывания военнослужащих. Год назад капитально отремонтировали один из корпусов, два отделения для приема маломобильных граждан. Сейчас у нас везде имеются пандусы для пациентов на колясках", — рассказала начальник Клинического санатория "Солнечногорский" Людмила Волошина, ее слова приводит пресс-служба.

На территории санатория также созданы условия для разнообразного активного отдыха: спортивно-оздоровительные и банно-термальный комплексы, тренажерные залы, библиотека, кинозал. Оборудованы спортивные площадки, для игры в баскетбол, волейбол, футбол.