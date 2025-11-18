Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 18.11.2025
12:26 18.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"
Украинские подразделения потеряли более 220 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Украинские подразделения потеряли более 220 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что подразделения "Запада" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в районах Моначиновки, Великой Шапковки, Нечволодовки и Староверовки в Харьковской области, а также Дробышево в ДНР.
