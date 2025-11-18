https://ria.ru/20251118/svo-2055685089.html
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада" - РИА Новости, 18.11.2025
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"
Украинские подразделения потеряли более 220 военнослужащих за сутки в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
безопасность, сша, харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 220 военных в зоне действия "Запада"
МО РФ: группировка "Запад" уничтожила более 220 военных ВСУ за сутки