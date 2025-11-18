Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили шесть атак ВСУ из Гришино на Красноармейск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 18.11.2025 (обновлено: 13:22 18.11.2025)
Российские военные отразили шесть атак ВСУ из Гришино на Красноармейск
Российские военные отразили шесть атак ВСУ из Гришино на Красноармейск
Бойцы группировки "Центр" отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
димитров
красноармейск
донецкая народная республика
димитров
"Нас сюда кинули, мы штрафники". Украинских военнослужащих взяли в плен в Красноармейске
Российская группировка "Центр" взяла в плен 2 украинских военнослужащих, переодетых "по гражданке" в Красноармейске, сообщили в Минобороны.
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска, сообщило Минобороны.
«
"Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков", — говорится в сводке.
Пленный о приказах командования ВСУ убивать гражданских в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Красноармейске ВСУ приказали расстреливать гражданских, заявил пленный
Вчера, 14:23

Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.

Также штурмовики 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны.
Командир с позывным «Лаврик» о том, как освобождали Купянск - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
ВС России начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ
09:01
В Димитрове подразделения 51-й армии наступают в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города.
Противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" более 455 человек, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Также в плен взяли двух военных, переодетых "по гражданке".
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Димитров
 
 
