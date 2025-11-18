МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Бойцы группировки "Центр" отбили шесть украинских атак в направлении Красноармейска, сообщило Минобороны.
"Отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков", — говорится в сводке.
Красноармейск и Димитров составляют городскую агломерацию. Это важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе: там проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Он также играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Этот город был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронта в ДНР.
Также штурмовики 2-й армии продолжают уничтожать окруженные формирования ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк и на территории западной промзоны.
В Димитрове подразделения 51-й армии наступают в микрорайонах Восточный, Западный и в южной части города.
Противник потерял в зоне ответственности группировки "Центр" более 455 человек, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Также в плен взяли двух военных, переодетых "по гражданке".
К концу октября группировка "Центр" взяла в кольцо украинские войска в районе Красноармейска и Димитрова. Российская армия регулярно пресекает попытки деблокировать подразделения противника.
