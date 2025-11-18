https://ria.ru/20251118/svo-2055683381.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 80 украинских военных
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до 80 украинских военных
Группировка "Днепр" уничтожила до 80 украинских военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 18 автомобилей за сутки, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
