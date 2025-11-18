Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы

УЛАН-УДЭ, 18 ноя - РИА Новости. Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики, сообщила созданная правительством региона АНО "Содействие".

"Военные из Бурятии получили мотоциклы эндуро... Кроссовые мотоциклы - скоростной транспорт. В условиях спецоперации передвигаться на мотоциклах эндуро по пересеченной местности быстрей и удобней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с их помощью бойцы смогут оперативнее оказывать помощь раненым и доставлять грузы.

"С помощью такой техники и с регулярной поддержкой правительства Бурятии и земляков решать боевые задачи намного проще", - подчеркнули в организации.