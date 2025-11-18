Рейтинг@Mail.ru
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
11:17 18.11.2025 (обновлено: 11:22 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/svo-2055665730.html
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 18.11.2025
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики, сообщила созданная правительством региона АНО "Содействие". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:17:00+03:00
2025-11-18T11:22:00+03:00
надежные люди
безопасность
республика бурятия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055666504_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_fd1c130793204e8fcd63ea84080b1c65.png
https://ria.ru/20251114/mediki-2054935080.html
https://ria.ru/20251114/gumpomosch-2054958846.html
республика бурятия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055666504_482:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_7cdb563018fe4d066e3a6893736aaee3.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, республика бурятия, донецкая народная республика
Надежные люди, Безопасность, Республика Бурятия, Донецкая Народная Республика
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы

Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики

© ПОДДЕРЖИМ НАШИХ/TelegramВласти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© ПОДДЕРЖИМ НАШИХ/Telegram
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 18 ноя - РИА Новости. Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики, сообщила созданная правительством региона АНО "Содействие".
"Военные из Бурятии получили мотоциклы эндуро... Кроссовые мотоциклы - скоростной транспорт. В условиях спецоперации передвигаться на мотоциклах эндуро по пересеченной местности быстрей и удобней", - говорится в сообщении.
Алтайские медики, которые отправились в прифронтовые госпитали - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Алтайские медики отправились добровольцами в прифронтовые госпитали
14 ноября, 10:27
Отмечается, что с их помощью бойцы смогут оперативнее оказывать помощь раненым и доставлять грузы.
"С помощью такой техники и с регулярной поддержкой правительства Бурятии и земляков решать боевые задачи намного проще", - подчеркнули в организации.
АНО "Содействие" создана правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.
Удмуртские волонтеры из Можги - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Удмуртские активисты отправили в зону спецоперации две фуры с техникой
14 ноября, 12:17
 
Надежные людиБезопасностьРеспублика БурятияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала