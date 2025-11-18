https://ria.ru/20251118/svo-2055665730.html
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы - РИА Новости, 18.11.2025
Власти Бурятии передали бойцам СВО скоростные мотоциклы
Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики, сообщила созданная правительством региона АНО "Содействие". РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:17:00+03:00
2025-11-18T11:17:00+03:00
2025-11-18T11:22:00+03:00
УЛАН-УДЭ, 18 ноя - РИА Новости. Партию скоростных мотоциклов получили бойцы СВО из Бурятии от властей республики, сообщила созданная правительством региона АНО "Содействие".
"Военные из Бурятии получили мотоциклы эндуро... Кроссовые мотоциклы - скоростной транспорт. В условиях спецоперации передвигаться на мотоциклах эндуро по пересеченной местности быстрей и удобней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с их помощью бойцы смогут оперативнее оказывать помощь раненым и доставлять грузы.
"С помощью такой техники и с регулярной поддержкой правительства Бурятии и земляков решать боевые задачи намного проще", - подчеркнули в организации.
АНО "Содействие" создана правительством Бурятии для оказания помощи в восстановлении Старобешевского района ДНР в 2022 году. Также организация занимается организацией закупок и поставок материально-технических ценностей военнослужащим на СВО.