Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, лидером по валовому сбору является Добринский район, где накопали более 800 тысяч тонн сладкого корнеплода. А лучший по урожайности — Лев-Толстовский район, там собирают по 550 центнеров с гектара.

Артамонов отметил, что средняя урожайность на данный момент составляет 434,8 центнера с гектара. Свеклу осталось собрать с 3% площадей. Всего под сладкий корнеплод в регионе в этом году было отведено более 118 тысяч гектаров.