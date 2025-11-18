Рейтинг@Mail.ru
Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы
Липецкая область
 
10:38 18.11.2025
Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы
Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы - РИА Новости, 18.11.2025
Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы
Аграрии Липецкой области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 18.11.2025
липецкая область
игорь артамонов
сахарная свекла
https://ria.ru/20251029/artamonov-2051602153.html
игорь артамонов, сахарная свекла
Липецкая область, Игорь Артамонов, сахарная свекла
Липецкие аграрии собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы

В Липецкой области собрали 5 миллионов тонн сахарной свеклы

ЛИПЕЦК, 18 ноя - РИА Новости. Аграрии Липецкой области собрали пять миллионов тонн сахарной свеклы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, лидером по валовому сбору является Добринский район, где накопали более 800 тысяч тонн сладкого корнеплода. А лучший по урожайности — Лев-Толстовский район, там собирают по 550 центнеров с гектара.
Артамонов отметил, что средняя урожайность на данный момент составляет 434,8 центнера с гектара. Свеклу осталось собрать с 3% площадей. Всего под сладкий корнеплод в регионе в этом году было отведено более 118 тысяч гектаров.
"Нынешний урожай сахарной свеклы — это, безусловно, успех наших аграриев. А также конкретный, ощутимый вклад региона в обеспечение продовольственного суверенитета России", — сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и представители китайской компании Angel Yeas - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Артамонов: производство дрожжей расширят в Липецкой области
29 октября, 18:03
 
Липецкая областьИгорь Артамоновсахарная свекла
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
